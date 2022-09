Marion Rooijackers blaast Tuinexpo Knegsel nieuw leven in

De tuin, de veranda en de vorig jaar verbouwde bungalow in het bos lenen zich bij uitstek voor een expositie. Verschillende kunstenaars tonen tegen die achtergrond beelden uit steen, hout, glas, brons en keramiek, natuurfoto’s en schilderijen.

Meer dan een decennium geleden werd deze tuinexpo al een aantal keer gehouden. Dat trok toen de nodige aandacht. In 2009 waren er bij de tiende editie meer dan 800 bezoekers. Marion Rooijackers (67) deed in die jaren ook mee. Initiatiefnemer van destijds, Helen Kolijn, verhuisde en de expositie verslofte. Nu heeft Rooijackers het weer opgepakt.

Genoeg overdekte ruimte

En dat is niet voor niks. Ze heeft zichzelf nogal ontwikkeld op kunstgebied, en heeft acht andere kunstenaars uit haar omgeving weten te enthousiasmeren om ook hun werk te laten zien. Bij slecht weer gaat het nog steeds door want er is overdekte ruimte genoeg. Alleen honden zijn niet welkom in verband met de breekbare objecten.

De gratis expositie met in totaal ongeveer honderd tentoongestelde werken heeft de naam Happy Life gekregen, omdat Rooijackers wil dat iedereen komt genieten. ,,Als mensen iets willen weten kunnen ze het aan de aanwezige kunstenaars vragen en alles is te koop. Alhoewel het soms moeilijk is om afstand van te doen van iets waar je ziel en zaligheid in hebt gelegd,” aldus Rooijackers.

Quote Beeldhou­wen is beeldhou­wen in welk materiaal dan ook Loes Doorleijers, Kunstenaar

Peter van Dussel (72) uit Knegsel maakt semi abstracte kunst in glas. ,,Ik vind het materiaal interessant. Het heeft een derde dimensie omdat het doorzichtig is en blijft spelen met het veranderende licht. Loes Doorleijers (70) uit Eindhoven werkt met allerlei materialen. ,,Beeldhouwen is beeldhouwen in welk materiaal dan ook. De handigheid om dingen te maken heeft altijd wel in mijn handen gezeten en na twintig jaar en allerlei disciplines verder ben ik met steen in aanraking gekomen. Dat is echt mijn passie geworden. Daar kan ik alles in kwijt wat ik wil.” Bij het stadshobbycentrum in Eindhoven is Doorleijers begeleider van de groep beeldhouwen. Ze doceert: ,,De steen bepaalt. Je kan wel zeggen: ik ga dit eruit halen maar ook de steen heeft zo zijn praatjes, daar moet je naar luisteren.”

Rooijackers maakt veelal dieren, zowel in steen als op doek. ,,Ik heb iets met dieren. Dan ga ik iets heel anders maken en dan wordt het toch weer een dier. Ik zie ook overal een dier in, zo ook in deze steen die ik heb gekocht in steenhouwerij De Buffel in Vinkel. Daar is ook een beeldentuin om inspiratie op te doen. Dat is luilekkerland.”