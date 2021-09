Marjolein en Cindy gaan mensen in Bergeijk blij maken met hun meubels; nieuwe winkel opent vrijdag

BERGEIJK - ,,We willen de klant blijven prikkelen, we zijn geen volgers maar meer trendsettend.’’ Dit zeggen Marjolein Verrijt (44) en Cindy Snellens (45). Hun nieuwe woonconcept Blush Heerlijk Wonen opent vrijdag de deuren op het Hof 120 in Bergeijk.

Midden in het centrum van Bergeijk in het pand waar eerder een tijdlang Anders van Smaak was gevestigd, werden de 244 vierkante meters de laatste weken ingericht tot een meubelzaak. Marjolein heeft naast deze winkel nog een bedrijf op het gebied van arbeidsveiligheid, Verrijt Fire&Safety, en gaat deze twee banen combineren.

Cindy gaat, zoals ze zelf zegt, van haar passie haar werk maken. ,,Het doel is om mensen blij te maken met hun nieuwe meubels en accessoires.’’ Ook een interieurplan naast styling en advies behoren tot de mogelijkheden.

Quote Blush Heerlijk Wonen is net dat extraatje in je huis Marjolein Verrijt en Cindy Snellens

In hun nieuwe onderneming - die van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur geopend is en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur - willen ze graag zoals ze het zelf noemen ‘hotelsjiek’ laten zien. ,,We zijn een goede aanvulling op de twee overige meubelzaken die het winkelcentrum van Bergeijk rijk is. Blush Heerlijk Wonen is net dat extraatje in je huis”, vinden ze samen.

Contact met de mensen

Qua prijs zitten ze in het middensegment. ,,We vinden vooral het contact met de mensen belangrijk. Daarom dat ze ook niets verkopen via de website blushheerlijkwonen.nl die nog niet helemaal klaar is. Wel krijgt de bezoeker daarop straks een sfeerimpressie van het bedrijf. Ook vertellen Cindy en Marjolein hierop hun verhaal. ,,We leren nog elke dag en we zijn nu bezig met de laatste loodjes.’’

Quote We blijven vernieuwen, in combinatie met de behoefte van de klant Marjolein Verrijt

,,Je moet op je gevoel afgaan; het is heel belangrijk dat je dicht bij de klanten blijft staan’’, zegt Marjolein. Cindy vult daarop aan dat je ‘vooral een creatief brein nodig hebt’. ,,We willen de klant blijven prikkelen. Je moet oppassen dat je geen tunnelvisie krijgt; we zijn geen volgers, maar willen meer trendsetters zijn. We blijven vernieuwen, in combinatie met de behoefte van de klant’’, besluit Marjolein. Daarom verwachten ze ook dat ze vaak het assortiment zullen gaan veranderen. Ondanks dat ze een klein marktonderzoek hebben gedaan, vinden ze het o zo spannend.