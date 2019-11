Mark Heesters nieuwe prins Peperbussenrijk

‘Ooit DDW, altijd DDW': korfbalju­bi­le­um in Hooge Mierde

2 november HOOGE MIERDE - Met een wedstrijd tussen het huidige vaandelteam van korfbalclub DDW en de Golden Oldies die twintig jaar terug tot twee maal toe Nederlands Kampioen werden, werd een halve eeuw korfbal in Hooge Mierde beklonken. De letters die in Eindhoven doen denken aan design, betekenen in Hooge Mierde niets minder dan Doorzetten Doet Winnen. De club die in 1969 door enkele huismoeders werd opgericht, kende al veel hoogtepunten. De gouden jubileumwedstrijd kan in dat rijtje bijgeschreven worden.