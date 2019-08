Markante aardappelopslag Bladel zoekt nieuwe eigenaar

Eigenzinnigheid kun je Jan Baselmans (72) uit Bladel niet ontzeggen. „Een beetje eigenwijs moet je wel zijn”, geeft hij zelf ook toe. Een jaar werd er gewerkt aan de renovatie en uitbouw van de pootaardappelbewaarplaats die hij in 1983 kocht. Nu heeft hij het gemeentelijk monument te koop gezet voor 335.000 euro. „Voor mijn gevoel heb ik bereikt wat ik wilde bereiken. Ik wilde de geschiedenis van het gebouw behouden, ook voor de toekomst.”



De ‘poterbewaarplaats’ aan de Muggenhool in Bladel werd in 1952 voor bijna 17.000 gulden gebouwd door de Coöperatieve vereniging tot het bewaren van aardappels. De straatarme boeren in de regio konden voor 100 gulden per stuk aandelen kopen. Elk aandeel gaf hen het recht om 600 kilo pootaardappels in kistjes te stallen in het vierkante stenen huisje gedurende de winter. De omstandigheden waren er optimaal. De temperatuur was constant tussen de 6 en 10 graden, omdat het gebouw geen ramen had en goede isolatievoorzieningen, zoals een spouwmuur, een dikke laag kurk op de deuren en een laag gemalen vlas op de zolder. Een ventilatiesysteem en luiken zorgden voor luchtcirculatie.