Markt in Oirschot autoluw, meer ruimte voor terrassen, fietsers en evenementen

Blik op de toekomst: 'Oirschot moet wel bruisender, maar ook weer niet té wild’

De Hema, Blokker, Lidl en Action naar winkelcentrum De Poort in Oirschot, een autoluwe Markt met een kiosk erop en meer exclusieve boetiekjes en speciaalzaken eromheen. Het mag in de toekomst in het centrum wel wat bruisender, maar ook weer niet té wild: 'Dat is voor Oirschot een brug te ver'.

11 juni