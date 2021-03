Marktkooplui non-food Reusel protesteren: ‘Dit valt niet meer uit te leggen’

Technolo­gie is overal, behalve in de Stemwijzer. Rudy maakte er daarom zelf een: ‘Het raakt de hele samenle­ving’

16:40 OIRSCHOT - Bankzaken, thuiswerken, onderwijs, belastingaangifte, dat de brug open en dicht gaat: voor werkelijk alles zijn we afhankelijk van technologie. Bovendien is het met name in de regio Eindhoven de belangrijkste pijler onder de economische vooruitgang. Des te vreemder dat dit onderwerp in de kieswijzers niet of nauwelijks aan bod komt. Oirschottenaar Rudy van Belkom weet hoe belangrijk het is en ontwikkelde daarom de Technologie Kieswijzer.