Marloes van Loon uit Bergeijk illustreert kinderboek: ‘Mijn werk moet een beetje prikkelen’

BERGEIJK/UTRECHT - Veelzijdigheid kun je Marloes van Loon (27) niet ontzeggen. Op jonge leeftijd speelde ze als aardbeienplant in het animatieteam van camping Ter Spegelt in Eersel. Afgestudeerd als illustrator tekent zij bij een bureau in Amsterdam. Ze beschikt over ‘modelhanden’ die fungeren in filmpjes van de Hema. En haar tweede kinderboek is ook net klaar.

Ze heeft al van alles gedaan, deze Bergeijkse die in Utrecht woont en in Amsterdam werkt. ,,Ik had op jonge leeftijd al een grote voorkeur om met kinderen te werken. Ik heb workshops gegeven om jonge kinderen passie mee te geven voor creativiteit.”

Bloos de aardbeienplant

Daar hoorde het spel als ‘Bloos de aardbeienplant’ in Eersel zeker ook bij. Sinds anderhalf jaar werkt ze bij een social mediabureau in Amsterdam. Ze tekent daar illustraties en animaties. ,,Fijn om te doen want als illustrator is er niet zoveel werk in loondienst.” De grootste klant is de Hema. ,,Een heel leuke opdrachtgever is dat", zegt ze. ,,De tekeningen moeten vrolijk en kleurrijk zijn. Dat ligt me wel. Het geeft me het gevoel dat ik nog kan groeien in mijn werk.”

Voor de Hema-site is ze handmodel. Als er een filmpje gemaakt moet worden waarin iets met een product gedaan moet worden, zijn het haar handen die in beeld zijn. ,,Soms zijn dat knutselprojecten voor in huis. We bedenken iets leuk en schieten een filmpje.” Lachend: ,, Ik vind mijn nagels niet handmodelperfect, maar ze voldoen.”

Werken voor een bedrijf, ook al doet ze dat nu vooral thuis, is prettig, want een team van collega's kan je bijstaan. ,,Als freelancer doe je veel in je eentje. Dat gevoel heb ik nu helemaal niet.” Haar eerste kinderboek was een afstudeeropdracht. Deze tweede, SuperTess in het circus, is daarom in zekere zin ook een beetje haar eerste. De teksten zijn van Bianca Antonissen.

De acts zijn toch niet zo makkelijk

Via Instagram kwam de schrijfster bij Van Loon terecht. De boodschap in het kinderboek is een opsteker voor kinderen: Als je doorzet, kun je iets bereiken. ,,Tess is een meisje dat graag bij het circus wil werken. Gaandeweg komt ze er achter dat al die acts toch niet zo makkelijk zijn als ze wel dacht. Maar als ze oefent, komt ze toch wat verder.”

Het is een verhaallijn die Marloes van Loon ligt. ,,Ik moet altijd eerst even aankijken of het wel iets voor mij is. Mijn werk moet een beetje prikkelen.” Als er geïnteresseerden zijn voor het boekje van uitgeverij Clavis (prijs 15,95 euro) hoopt ze dat de aanschaf bij een lokale winkel plaatsvindt. ,,Dat wil ik graag stimuleren. Die hebben het al zo lastig. Die grote, bekende internetleveranciers kennen we onderhand wel.”

