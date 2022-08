Martien Heesters (1948-2022) had een groot hart voor de Reuselse wijken en de sigarenindustrie

Laatste Grenspar­kwan­de­ling De Richelhof­jes in Lage Mierde; Dorpslo­pers gaan regie overnemen

LAGE MIERDE - De laatste Grensparkwandeling van dit jaar start op 23 augustus in Lage Mierde en is de laatste die wordt gehouden door buurtvereniging De Richelhofjes. De plaatselijke Dorpslopers nemen de organisatie over.

