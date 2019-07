Martien van de Wouw (86) uit Oirschot is de oudste deelnemer die 40 kilometer loopt met de Vierdaagse

Van de Wouw loopt de Vierdaagse alleen. Altijd al gedaan. ,,Ik maak wel praatjes onderweg en kom altijd bijzondere mensen tegen. Dat vind ik ook zo mooi aan de Vierdaagse. Zo heb ik een keer met een stuk met een vliegenier gelopen, een dokter en zelfs een minister.”



Voor hij vroegtijdig met pensioen ging, was Van de Wouw bedrijfsmanager bij Campina in Eindhoven. Net voordat hij 60 werd, besloot hij om mee te doen aan het grote wandelevenement. ,,Niet dat ik niks te doen had, maar nu had ik er wel de tijd voor.” Die eerste keer ging goed. Zo goed zelfs dat hij over een tweede keer niet twijfelde, maar dat jaar viel wel zwaar. ,,Ik had al snel blaren en die editie met pijn en moeite uitgelopen, maar het was wel gelukt.”



De edities die daarop volgden gingen alleen maar beter. ,,Het lijkt zelfs alsof het alleen maar makkelijk wordt,” zegt hij grappend. Maar een echte wandelaar wil Van de Wouw zichzelf niet noemen. ,,Ik loop wel veel, zo'n tien kilometer per dag, maar ik begin pas in april met echt trainen.” Naarmate de Vierrdaagse dichterbij komt, voert hij de afstand op. ,,Een week voordat we starten loop ik één keer 40 kilometer. Net als een generale repetitie. Dat moet altijd een keer misgaan en daarna komt het vanzelf goed.”