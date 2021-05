Massaal de grens met België over om véél goedkoper te tanken: ‘Kan ik meteen bier halen’

Er staan deze middag meer auto's met Nederlands dan met een Belgisch kenteken bij Lukoil aan de Luikersteenweg in Lommel Kolonie. Geen wonder, want het verschil in literprijs tussen Nederland en België is door allerlei oorzaken momenteel significant: 1,369 euro per liter in België tegen maar liefst 1,801 of zelfs 1,901 euro in Nederland.