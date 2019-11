Math Stultiens: ‘Riethoven is eigenzinnig’

Stultiens kwam in 1977 als Limburger uit Weert in Riethoven wonen. Vanaf 1997 werd de toenmalige gemeente Riethoven onderdeel van Bergeijk en ontstond de Stichting Kernraad Riethoven. ,,Ze wilden hier een kernraad, omdat ze vonden dat de nieuwe gemeente uit kernen bestond net zoals ’t Hof en ’t Loo in Bergeijk. We zijn in Riethoven altijd eigenzinnig geweest”, zegt hij. ,,Zo wilden we zelf de dorpsondersteuner regelen en het met gemeentegeld financieren. Ook willen we geen multifunctionele accommodatie zoals in Luyksgestel en waarover in het coalitieakkoord van Bergeijk wordt gesproken. Wat moeten we met een concertzaal achter de school, terwijl de kerk straks leegstaat? Ook bij de manier waarop het inbreidingsplan Achter de Sleutel vorm gaat krijgen, is naar de wensen van de Kernraad gekeken. We wilden meer zeggenschap voor de burgers.”