Mayke uit Eersel verliest strijd tegen de klok, maar loopt onvergetelijke 80: ‘Ik ben op zoek naar beelden’

Over doorzettingsvermogen gesproken. Het lukte Mayke van Rooij niet om op tijd binnen te zijn voor de 80 van de Langstraat. Maar dat was voor haar geen reden om de tocht van 80 kilometer te staken. En zo kwam ze zondag net ná vier uur als allerlaatste loper binnen. Een dag later schiet de loopster uit Eersel nog vol als ze aan haar laatste zware kilometers in Waalwijk denkt. ,,Het ontvangst was zo mooi.”

De 30-jarige Mayke is diep gegaan. Ze heeft nog altijd last van spierpijn en een pijnlijke knie. ,,Ik gebruik mijn paraplu als wandelstok.” Maar er zijn ook de bijzondere herinneringen aan De 80.

Quote Ik dacht vaak aan stoppen, maar deed het niet. Nu wilde ik de finish ook halen, dan maar te laat Mayke van Rooij, Deelneemster aan de 80 van de Langstraat

Samen met schoonzus Misja begon ze aan het avontuur. Ze liep eerder al een Kennedymars in Someren, dus onbekend met zo’n inspanning was ze niet. ,,Maar ik startte nu te snel. Na 50 kilometer kwam de klap. Ik liep steeds langzamer, had enorme last van knie, lies, heupen, voeten. Ik dacht vaak aan stoppen, maar deed het niet.” Om oorkonde en medaille te halen, móest ze om vier uur binnen zijn. ,,Dat lukte niet, toch liep ik door. Nu wilde ik de finish ook halen, dan maar tien minuten te laat.”

Bij de laatste draai werd ze verrast door een grote groep mensen, wachtend op die laatste loper. ,,Ze zongen You’ll never walk alone. Dat lied betekent zoveel voor mij, een herinnering aan m’n overleden moeder. Ik kreeg bloemen van de organisatie van De 80 en van wildvreemde mensen. Zo speciaal.”

Ze hoopt dat mensen haar aankomst op foto of video hebben staan, vooral als het You’ll never walk alone klinkt. ,,Die beelden zijn me veel waard.”