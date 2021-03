Medicatierobot MMC helpt de Kempen uit de brand

Het MMC in Veldhoven maakt vanaf dat moment namelijk gebruik van een zogeheten medicatierobot. Er komt geen mens aan te pas.

Sinds 2019 is de apotheek bij het Máxima Medisch Centrum (MMC) nog maar zeer beperkt open buiten de reguliere tijden. Het werd te duur om die de hele avond en nacht en ook in het weekend te bemannen. In Bladel speelde nog een rol dat de huisartsenpost bij zorgcentrum Floriaan werd gesloten, waarmee ook een einde kwam aan de medicatierobot aldaar. De gemeente Bladel betreurde dat, maar had er geen zeggenschap over.

Nog eens tien kilometer verder

Iets dergelijks speelde ook in Eersel en Valkenswaard. Ook daar sloten de huisartsenposten. Als een Kempenaar met een acuut gezondheidsprobleem te maken had, moest hij daarvoor voortaan naar het MMC in Veldhoven. Werden er medicijnen voorgeschreven, dan moest hij of zij daarvoor nog eens tien kilometer verder rijden naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven-Noord.

Dit gold ook voor inwoners van Veldhoven, Valkenswaard, en Waalre. Een bezoek aan de spoedarts kon voor iemand uit bijvoorbeeld Luyksgestel zo een hele onderneming worden: eerst naar de huisartsenpost in het MMC, en dan nog naar de apotheek in Eindhoven-Noord. Alles bij elkaar bijna twee uur reistijd (heen en terug). In de gemeenteraden werd aandacht gevraagd voor deze achteruitgang in kwaliteit van farmaceutische spoedeisende zorg. Een totaal onacceptabele situatie, vonden de Kempengemeenten.

De Bladelse wethouder Davy Jansen trok mede namens Eersel, Bergeijk en Reusel-De Mierden aan de bel. Hierop volgde een overleg met het MMC, de huisartsen en de zorgverzekeraars. ,,We vonden dit een zeer onwenselijke situatie”, zegt wethouder Jansen over de gang van zaken. ,,Ik maakte me zorgen en was boos over deze absurde situatie.” Hij wist te bereiken, dat er een nieuwe medicijnenrobot geplaatst wordt bij de ziekenhuisapotheek in Veldhoven. Vanwege de coronacrisis is de eerdere streefdatum van 1 januari niet gehaald. ,,Het MMC heeft laten weten te verwachten dat de robot vanaf 1 juni moet werken”, aldus Jansen.