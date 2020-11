Meer afval in Reuselse natuur door corona

VIDEO Wandelend stel stuit op auto met bestuurder in sloot Bergeijk

7 november BERGEIJK - In het buitengebied van Bergeijk heeft vrijdagnacht een ongeval plaatsgevonden. Een stel dat de hond uit aan het laten was, trof aan de Kromhurken plots een auto aan in de sloot, met de bestuurder nog achter het stuur.