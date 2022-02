Meer dan duizend nieuwe woningen in Eersel, maar dorp zoekt daarbij de rand van de wet op

Rietho­venaar legde met zijn camera de ellende van migranten vast in de ‘Jungle van Calais’

RIETHOVEN - Fotograaf Lucas Jan van Eijck maakte onlangs een fotoreportage van migranten die in geïmproviseerde kampen in de voormalige ‘Jungle van Calais’ en in Duinkerken wachten op de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. ,,Best eng. Ik had meer met hen gemeen dan ik dacht.”

5 februari