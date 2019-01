Meer geld voor uitbreiding basisschool ‘t Busseltje in Eersel

In het Integraal Huisvestingplan Onderwijs is opgenomen dat basisschool ’t Busseltje mag uitbreiden met extra lokalen. Daarvoor stelde de gemeente eerder al ruim 4,5 ton beschikbaar. Dat bedrag wordt nu dus verdubbeld, zo besloot de gemeenteraad deze week. Het schoolbestuur heeft recht op een hogere tegemoetkoming in de bouwkosten, omdat de standaard vergoedingsbedragen van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) die Eersel hanteert vorig jaar met 40% zijn verhoogd.