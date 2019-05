Meer illegale transportbedrijven in Reusel

CVL Transport aan de Herdersdreef in Reusel is niet het enige agrarische bedrijf binnen de gemeentegrenzen dat in strijd met het bestemmingsplan geleidelijk getransformeerd is naar een transportonderneming. Ook een perceel aan de Hulselsedijk heeft nog steeds een agrarische bestemming, terwijl daar door leden van dezelfde familie als CVL Transport twee vervoersbedrijven worden uitgeoefend. M. van Loon Transport en Van Loon XL BV zijn volgens de Kamer van Koophandel respectievelijk al sinds 2008 en 2016 aan de Hulselsedijk gevestigd.

Quote Is een en ander niet te legalise­ren, dan volgt een handha­vingstra­ject Woordvoerder Reusel-De Mierden

Of er nog meer feitelijk illegale transportbedrijven in Reusel-De Mierden zijn, is bij de gemeente naar eigen zeggen niet bekend. „Er bestaat op het ogenblik een vermoeden van een transportbedrijf aan de Postelsedijk”, laat een woordvoerder weten. „Een ruimtelijke toets heeft voor deze locatie nog niet plaatsgevonden.”