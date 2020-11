Meer inbreng van buurt nodig bij bouwplannen Bergeijk

BERGEIJK - Ook bij kleinschalige bouwprojecten en ontwikkelingen zouden initiatiefnemers in een vroeg stadium bij omwonenden te rade moeten gaan wat zij van die plannen vinden. Nu gebeurt dat nog te weinig in Bergeijk, vindt de gemeenteraad.

Een goed voorbeeld is de beoogde sanering van een paardenhouderij in Westerhoven, die getransformeerd gaat worden tot (onder meer) een indoor fietscrossbaan. Tegen de tijd dat omwonenden er achter kwamen dat dit in hun buurt ging gebeuren moest de gemeenteraad al bijna een knoop doorhakken over het plan, aldus raadslid Wil Rombouts (GroenLinks-PvdA).

Het college zou ontwikkelaars daarom moeten stimuleren reeds in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan met de omgeving als zij plannen hebben om in een gebied te (ver)bouwen of saneren, zo luidt de mening van de Bergeijkse fracties. Een motie met deze strekking kreeg deze week steun van de voltallige gemeenteraad.

Plan tijdig bijstellen

Nu is zo’n dialoog alleen nog verplicht bij grote bouwprojecten of een wijziging van bestemming voor intensieve veehouderijen. Voor beide soorten trajecten moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Mocht blijken dat omwonenden niet blij zijn met aspecten van een bouwproject of een goed wijzigingsvoorstel hebben, dan kan de initiatiefnemer zijn plannen tijdig bijstellen, is het idee.

Dat wil zeggen: voordat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd aan de burgers. Maar ook voor bouwplannen op een kleinere schaal-zoals de transformatie van de paardenhouderij- is het gewenst als de omgeving in een vroeg stadium wordt betrokken, aldus de Bergeijkse raad.

‘Niet meer dan fatsoenlijk’

Zo nu en dan vindt er wel zo’n dialoog plaats bij de kleinere projecten, aldus Rombouts. Maar wat hem betreft zou dit in alle gevallen moeten gebeuren. Zijn partij GroenLinks-PvdA nam het voortouw voor de motie, die door de andere Bergeijkse fracties werd gesteund. ,,Het is toch niet meer dan fatsoenlijk om de omgeving op de hoogte te stellen als je iets gaat verbouwen aan je huis of je bedrijf. Het zorgt ook voor meer draagvlak voor plannen, waardoor we als gemeente later minder snel een procedure aan ons broek krijgen.”

Al hadden de sociaal-democraten nog wel een stap verder willen gaan. GroenLinks-PvdA wilde eigenlijk dat de diaverplicht werd. Rombouts: ,,Maar dat zaten juridisch gezien haken en ogen aan.”