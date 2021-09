OIRSCHOT - De Sint-Petrusbasiliek in Oirschot kreeg afgelopen weekeinde tijdens Open Monumentendag heel wat nieuwsgierige bezoekers over de vloer. Om het thema ‘Mijn monument is jouw monument’ inhoud te geven, stond ook een rondleiding voor Eritrese koptische christenen op het programma. De opkomst liet te wensen over.

Eén echtpaar met hun twee kleine kinderen meldde zich bij kerkgids Jan Suijkerbuik. „Een dag eerder werd nog het Koptisch nieuwjaar gevierd”, verklaart Suijkerbuijk de lage opkomst. Voor het Eritrees echtpaar Tekie Geberemichael en Lemlin Araja geen reden om verstek te laten gaan. Samen met hun twee kinderen Eden en Eslam vergaapten zij zich aan de pracht en praal die de basiliek te bieden heeft.

Terwijl Eden en Eslam vrolijk op de kerkbankjes spelen en uitgelaten dansen op de klanken van orgelmuziek die in de kerk klinkt, neemt Jan Suijkerbuijk geduldig de tijd voor het echtpaar. Geberemichael is zichtbaar onder de indruk van de geschiedenis van de kerk, die haar oorsprong kent in 1268, en na een brand in 1550 weer werd opgebouwd. „Dat is echt snel.” Jan Suijkerbuijk: „Dat had nog sneller gekund als er geen geldgebrek was geweest. En natuurlijk is er in de loop van de jaren veel veranderd, met name aan het interieur.”

Quote Een orgel gebruiken we in onze kerk niet. Wel wordt er veel gezongen Lemlin Araja

Omdat de Koptische kerk verwant is aan de katholieke kerk, is er voor het Eritrees echtpaar veel herkenbaars te zien. Zoals brandende kaarsen, maar ook de afbeeldingen waarop Maria is te zien. „Een orgel gebruiken we in onze kerk niet”, zegt Araja. „Wel wordt er veel gezongen.” Een biechthokje trekt de belangstelling. Als Suijkerbuijk uitlegt waarvoor het werd gebruikt, klinkt het: „Dat doen we in onze kerk nog steeds.” „Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen”, concludeert Suijkerbuijk. Dat er vroeger in de kerk ook mensen een graf kregen, vindt het echtpaar ietwat vreemd. „Midden in zeventiende eeuw kende de kerk in Oirschot een protestantse periode”, vertelt Suijkerbuijk. „Beelden en afbeeldingen moesten het veld ruimen.” Geberemichael: „Da’s wel jammer, dat maakt het juist mooi.” Araja: „Het is hier groot, mooi, en overal zijn prachtige kleuren te zien. Ik vind het fijn om hier op bezoek te zijn.”

Vanwege grootschalige schendingen van de mensenrechten in Eritrea heeft het paar zich als vluchteling in Nederland gemeld. Geberemichael acht jaar geleden, drie jaar later volgde Araja. In Oirschot is het volgende de twee lekker rustig. „Aardige mensen hier”, zegt Araja. Geberemichael: „Hier kunnen we in vrijheid leven, dat is het belangrijkste.” Of ze ooit nog wel eens denken aan hun vaderland? „Natuurlijk wel, vooral aan familie die er nog woont. Maar we kunnen er niet meer terug. Onze toekomst ligt hier, onze twee kinderen zijn hier geboren.”

FOTOBIJ Tijdens Open Monumentendag in Oirschot krijgen Eritrese koptische christenen een rondleiding in de Sint-Petrusbasiliek door Jan Suijkerbuijk (links). FOTO Bert Jansen/DCI Media