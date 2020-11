Meer ruimte voor gladde slang in Cartierheide

Bladel wil al langere tijd de fietspaden in het natuurgebied verbeteren. Veel recreanten gruwen van de smalle paden, wat rustig naast elkaar fietsen moeilijk maakt.

Bij het maken van de plannen stuitte wethouder Wim van der Linden echter op enkele nieuwe ontwikkelingen, zo blijkt uit een mededeling aan de commissie Grondgebied. De Reptielen, Amfibieën Vereniging Onderzoek Nederland (RAVON) had net een rapport klaar met desastreuze sterftecijfers voor de gladde slang. Deze ernstig bedreigde diersoort wordt onverantwoord vaak overreden op het betonnen fietspad, dat ze uitkiezen om te zonnen.

Grondeigenaar Staatsbosbeheer (SBB) had daarbij de Cartierheide opnieuw in kaart gebracht. In de meest kwetsbare delen zien de beheerders liever geen fietspad.

Slingerend langs de mooiste stukken

De rapporten waren voor van der Linden aanleiding om voor de fietspaden Wilde Zwijn-De Pals-Laarven en Laarven-De Pan deels nieuwe trajecten in te tekenen. Daarbij is volgens hem gezocht naar wisseling in bos/heidegebied, slingerend in plaats van een lang recht stuk en langs stukken waar het gebied op zijn mooist is.

Duidelijk is inmiddels ook dat Bladel kiest voor halfverharding op het fietspad Wilde Zwijn-De Pals-Laarven. Het pad wordt 2,5 meter breed. SBB en RAVON dragen bij door het zoeken naar subsidie van natuurbeschermingspotjes.

Scholieren

Hoe het traject Laarven-De Pan uitgevoerd wordt, is nog onduidelijk. Dit pad van bijna drie kilometer is voor Bergeijkse scholieren de kortste verbinding naar de middelbare school in Bladel. De vraag is of halfverharding de gebruiksvriendelijkheid niet teveel aantast.

De nieuwe routes sluiten aan bij een uitkijktoren die Eersel in het gebied gaat bouwen. Bladel verkoopt zelfs een stukje grond aan Eersel om dit mogelijk te maken. De samenwerking is goed voor een Brainportsubsidie van drie ton. De verwachting is, dat de kosten hoger zijn. Begin 2021 denkt van der Linden het totale plan te kunnen presenteren.