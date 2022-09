Meer sociale huurwoningen en duurdere koopwoningen om woningbouw in gemeente Eersel rendabel te houden

EERSEL - Er komen meer sociale huurwoningen in de gemeente Eersel, maar daar staat tegenover dat er minder goedkope en juist meer duurdere koopwoningen komen. Wegens het stijgen van bouwkosten en marktprijzen is het anders niet rendabel om woningen te bouwen is het college van burgemeester en wethouders in Eersel van mening.

In de periode tot en met 2031 worden er 1210 woningen gebouwd in de gemeente Eersel. Eind vorig jaar werd een verdeling gemaakt over het aantal te bouwen woningen per prijsklasse. Vanwege de gestegen bouwkosten en de realiseerbaarheid van projecten wil het college het woonbeleid aanpassen. Het aantal huurwoningen stijgt van 235 naar 280. Dat komt omdat er meer sociale huurwoningen (tot 763 euro) op planning staan, 250 in plaats van 205. Het aantal huurwoningen in de middenhuur, tussen de 763 en 1000 euro, blijft gelijk: 30.

Verdrievoudiging van duurdere woningen

Er komen minder goedkopere koopwoningen. In de categorie sociale koop laag (tot 215.000 euro) komen er 195 in plaats van 310. In de sociale koop midden (tussen 215.000 - 295.000 euro) 150 in plaats van 240 en in de sociale koop hoog (tussen 295000 - 355.000 euro) 180 in plaats van 290. In de duurste categorie, met een prijs vanaf 355.000 euro, is sprake van een verdrievoudiging, 405 in plaats van 135.

Volgens wethouder Steven Kraaijeveld is dat nodig om het rendabel te houden om woningen te bouwen. ,,Er zit een verschil tussen sociaal en betaalbaar, dat is niet aan elkaar gelijk. Sociaal is tot 215.000 euro en tot 400.000 euro is betaalbaar.” Dat laatste bedrag is niet voor iedereen op te brengen. ,,Het is wat we uit de markt doorkrijgen.” Als voordeel van nieuwbouw wordt genoemd dat het gasloos is, zo kan er bespaard worden op energiekosten.

Geen ‘bezemkast’

Om mensen niet in een ‘bezemkast’ weg te stoppen staan er ook minimale gebruiksoppervlakte in het voorstel weergegeven. De woningen in de sociale huur en sociale koop laag moeten minimaal 50 vierkante meter groot zijn, middenhuur en sociale koop midden minimaal 60 vierkante meter en sociale koop hoog minimaal 70 vierkante meter.

De wethouder ziet niets in opkoopbescherming, omdat dat nauwelijks speelt in de gemeente Eersel. Wel wil het college onderzoek doen om te kijken of het mogelijk is om lokale inwoners voorrang te verlenen bij aankoop van nieuwbouw koopwoningen als die mogelijkheid in de wet wordt toegestaan.

Meer dan de helft naar eigen inwoners

Volgens Kraaijeveld is dat bij sociale huurwoningen niet nodig, omdat die in 60 tot 75 procent van de gevallen aan iemand uit de gemeente wordt toegewezen. Al gaat ook minimaal 60 procent van de nieuwbouw naar iemand die al binnen de gemeente woont. ,,Ingrijpen is nu niet noodzakelijk, dat doen we pas als het nodig is.”

De gemeenteraad besluit later deze maand over het voorstel.