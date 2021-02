Meer violen en saxofoons in de klas, dankzij muziekakkoord in Bergeijk, Eersel en Veldhoven

Stichting Méér Muziek in de Klas sluit zoveel mogelijk muziekakkoorden door het hele land. ,,Zo’n muziekakkoord is eigenlijk niets meer of minder dan met alle belanghebbenden de ambitie afspreken dat we meer muziek in de klas willen. Voor andere gemeenten is het vaak de start van een traject, bij ons behelst het veel meer hoe kunnen we ervoor zorgen dat de muziekles die we al geven de komende jaren didactisch en financieel borgen”, aldus Patrick Geboers, samen met Dave Ververgaard onderwijscoördinator bij Art4U. In 2019 was Art4U één van de vier instellingen die een vaantje kreeg van Méér Muziek in de Klas omdat ze kartrekker waren voor het project.