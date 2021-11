Meerdere aanhoudingen bij grote politieactie tegen Nederlands-Belgische drugsbende: hoofdverdachte komt uit Bergeijk

‘Tijdscap­su­le naar de toekomst’ begraven in pastorie­tuin Steensel

STEENSEL - In de gure novemberwind staan zaterdag zo’n 25 Steenselnaren in de - tot openbaar park gemaakte - pastorietuin van Steensel. Ze staan rondom een groot gat in de grond. In dat gat zal de amberboom worden geplant die door de leden van het buurtschap Eindhovenseweg is geschonken.

