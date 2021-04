Meerdere brandjes op voormalig camping de Zwarte Bergen, mogelijk vandalisme

Oude glorie, nieuwe glans; boek over geschiede­nis Sint-Jorisgilde Bergeijk

23 april BERGEIJK - Al vanaf 1996 is er naarstig gespeurd naar de geschiedenis van het Bergeijkse Sint-Jorisgilde. In dat jaar vroeg Theo Schoenmakers als voorzitter van de Commissie Representatie van het Sint-Jorisgilde aan Johan Biemans om delen ervan te publiceren in het jaarboekje. Dit resulteerde vrijdagmorgen in de overhandiging aan hoofdman Jan Bloks van het boek ‘Speurtocht naar Sint-Joris’ met als ondertitel Oude Glorie-Nieuwe Glans.