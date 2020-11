Meerdere ongelukken op A67 richting Eindhoven door rook van autobrand, weg vrij

Huisarts in de Kempen: Tweede golf begon bij de jongeren, nu zijn de ouderen de klos

28 oktober LAGE MIERDE - Het coronavirus in de Kempen is een veelkoppig monster. De tweede golf begon bij de jongeren. Daarna raakten ouders besmet. En nu het virus ook opa en oma bereikt, zet de gemeenschap zich weer schrap. Want het virus lijkt vooralsnog niet te stoppen en de kans op blijvende schade is groot. Dat zien ook de huisartsen.