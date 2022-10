Mega-enge act Boo-Crew bij Halloween Oirschot: ‘Niet geschikt voor kinderen en mensen met een zwakke maag’

In de garage aan de Sint Odulphusstraat staat een halve paspop op één been en hangen porseleinen poppenkoppen met bloederige ogen lam over de rand van een kist. Enkele teamleden van The Boo-Crew schilderen grote houten platen over. ,,Gebruikt bij de vorige edities, we hergebruiken ze weer”, legt Boo-Crewlid Robin van Overdijk uit.

De groep doet al vanaf het begin mee met de griezeltocht. Robin: ,,Toen was onze naam er nog niet, een paar vrienden van mij deden het eerste jaar mee. Het jaar daarna werd de act al wat groter, met meer mensen. In ‘Hotel de Moriaan’ konden mensen aanschuiven aan tafel, tilden we cloches op en serveerden hoofdgerechten. Maar we hadden totaal niet nagedacht over de doorstroming van het publiek.”

Dat was wel nodig want het evenement kreeg steeds meer bekendheid en steeds meer bezoekers. Wat in 2015 begon met een eenvoudige lampionnenoptocht door het centrum van Oirschot is uitgegroeid tot een evenement van zo’n achtduizend bezoekers in 2021.

‘Ik was kapot’

Robin: ,,We worden steeds gekker in onze ideeën. In 2017 hadden we een zogenaamde autosloperij gecreëerd, in 2018 Circus Carnevil. Ik was een menselijke vliegende kanonskogel en vloog onverwachts boven de mensen over. Dat deed ik één keer per minuut, ik was kapot na afloop.”

De groep, die vorig jaar het Hof van Solms omtoverde tot Clinica de Solms, kreeg te horen dat ze een nieuwe locatie moest zoeken. Louis van Overdijk: ,,Dat was even omschakelen, we hadden al wilde ideeën bedacht voor in het Hof. Gelukkig woont een van onze teamleden aan de route. Hij stelde voor om zijn binnenplaats te gebruiken en een stukje van de Westerlohof te benutten.”

Niet geschikt voor zwakke maag.

Het Oirschotse bedrijf De Meeuw dacht flexibel mee, het sponsort enkele units voor de act ‘Slagherij Het getrocken Schaep’. ,,We kregen te horen dat het dit jaar echt mega-eng moet worden, nou, laat ons maar los. Onze act is niet geschikt voor kinderen en mensen met een zwakke maag.”

Bart de Brouwer bouwt ook al jaren mee aan de acts van The Boo-Crew. ,,Toen ik thuiskwam met de ideeën over de Slagherij zei mijn dochter ‘Zou je dat wel doen, pap?’ Maar ja, ze willen eng, dan gaan we ook eng.”

Anne Marie Roussou van Visit Oirschot is onder de indruk van die honderden vrijwilligers die zich inzetten voor de tocht. ,,Daar mag Oirschot echt trots op zijn.”

Dit jaar doen ook twee groepen van ROC Tilburg mee, van de straattheateropleiding. En Brabantse Dagdeelnemer vriendenkring De Schenkels is ingezet, zij nemen de kraaien uit Heeze mee naar Oirschot. De hele Nieuwstraat is voor hen. Halloween Oirschot, 3,5 kilometer griezelen, is op zaterdagavond 29 oktober van 19.00-23.00 uur. Voor ticketverkoop kijk op www.halloweenoirschot.nl