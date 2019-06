Megastal Spoordonk opnieuw voor rechter: heeft stikstof-uitspraak gevolgen?

Sydlik en Kastelijn rijden in Riethoven naar zeges met een mooi verhaal

17 juni De een won eindelijk weer een koers na twee jaar revalideren. De ander pakte in Riethoven de zege met een ronde voorsprong. Voor Benjamin Sydlik (29) werd de ronde in het Kempendorp een afrekening met lang blessureleed en veldrijdster Yara Kastelijn had in de zomerzon bij de vrouwen gewoon een uitstekende dag.