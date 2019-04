Melkveehouder uit Knegsel ontwikkelt reukloze mestkorrels van de eigen koe

In het kantoortje naast de ruime koeienstal van Jos Seuntiëns in Knegsel verraden een paar flinke zakken en emmers dat hij niet alleen melk produceert. Wat er in die grootverpakkingen zit? Het goedje lijkt op het eerste oog net hagelslag, ruikt nergens naar en gaat inmiddels naar een groeiend aantal hoveniers, tuincentra en consumenten in de regio. ,,Koemestkorrels”, licht Seuntiëns toe. Van zijn eigen merk Ecotop. ,,Voor iedereen bruikbaar in de tuin. De begroeiing schiet niet zo hard de grond uit als bij kunstmest. Maar het is wel veel beter voor de bodem, honderd procent natuurlijk en maakt onderdeel uit van een gesloten kringloop. We willen per slot van rekening met zijn allen van de kunstmest af, die nota bene met Gronings gas wordt geproduceerd. En nog een voordeel: het stinkt niet.”