Menselijke resten gevonden in uitgebrande spottershut Luyksgestel

Cafés in Oirschot willen in weekend later sluiten

17 december OIRSCHOT - Er is een gerede kans dat de horeca in de gemeente Oirschot op termijn een uur langer mag openblijven op vrijdag en zaterdag. De ondernemers hebben gevraagd om de sluitingstijd te verruimen van 2 naar 3 uur. De politiek gaat daar in maart een ei over leggen.