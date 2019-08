Mensen krijgen contacten terug via Het Kompas in Bladel

BLADEL - Het Kompas in Bladel houdt zondag 1 september van 11.00 tot 16.00 uur een open dag. Een verbouwing is de reden om de deuren open te zetten.

Het Kompas is een vrijwilligersorganisatie voor mensen zonder betaald werk uit de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Al meer dan dertig jaar kunnen ze terecht aan de Torendreef in Bladel, waar het van maandag tot en met vrijdag gonst van de bedrijvigheid.

„We zijn ontstaan in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het was crisistijd. Veel werknemers verdwenen in de WAO. Geen werk meer, maar ook geen collega’s”, schetst voorzitter Theo van der Velden. Een groep vond elkaar en zette activiteiten op, zoals timmeren en auto-onderhoud. Toenmalig voorzitter Piet Dirkx vond het belangrijk om een eigen gebouw te hebben. Dat was nodig voor de sociale contacten. Dat was belangrijker dan het werk op zich.” En dat is nog steeds zo, beschouwt bestuurslid Maria Rosenbrand. Zij zorgt voor het vrijwilligersbestand en ze beheert de kantine: „Onze koffie- en theerekening is hoog en dat moet ook. In de kantine gebeurt het. Daar komen de contacten terug die mensen missen als ze uit het arbeidsproces zijn.”

Met veertig vrijwilligers organiseert Het Kompas een groot aantal activiteiten, zoals aan auto’s sleutelen, houtbewerken, schilderen en naaien. Ook worden kortlopende cursussen gegeven in computergebruik, koken en glas in lood. Door zelfwerkzaamheid worden de kosten laag gehouden. De jaarbijdrage is 90 euro.

Van der Velden: „In de beginjaren was belangenbehartiging en informatie over sociale wetten een belangrijke taak. Dat is nu minder. Maar nog steeds zitten veel mensen thuis. Ze kunnen niet meer mee in het arbeidsproces. Bij ons zijn ze welkom. Hier moet niets.”