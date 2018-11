Mensensmokkel in Bladel: In het spoor van de vluchteling

Boete geëist voor racisme en aanranding vrouw in Oirschot

9:20 DEN BOSCH - Een 54-jarige Oirschottenaar moet 750 euro boete betalen omdat hij in september vorig jaar in een café in zijn dorp een vrouw betastte. De man zou met zijn hand over haar billen hebben gestreken; volgens het OM een lichte vorm van aanranding.