Merrie mishandeld in buitengebied Hooge Mierde

Den Eijkholt is weer zichtbaar in Luyksges­tel

20 oktober LUYKSGESTEL Het gemeenschapswerk in Luyksgestel bestaat ruim vijftig jaar. De huizen waarin de activiteiten al die jaren werden gehouden stonden zo’n beetje op dezelfde plek: in het centrum bij de kerk en bij de horeca. En de oude naam is in ere hersteld.