Mestbedrijf in Bergeijk mogelijk weer over de schreef, mestverwerking stilgelegd

Kibbelen én samen muziek maken; broer en zus uit Lage Mierde treden op in De Kei

30 september LAGE MIERDE/REUSEL - Als kind waren de Lage Mierdse broer en zus Josse (19) en Freeke (17) de Kort al geïnteresseerd in muziek. Op de basisschool vormden ze al bandjes. Vrijdagavond staan de tieners in cultureel centrum De Kei in Reusel in de spotlights als zangduo, als gastartiesten bij Vernice & Friends. Een aftrap van een nieuwe cyclus livemuziekavonden.