Mestbedrijf Wintelre bij Raad van State voor uitbreiding

Fietser gewond naar ziekenhuis na aanrijding door tractor in Luyksges­tel

20 september LUYKSGESTEL - Een man op de fiets is zondagochtend rond 10.45 uur aangereden door een tractor op de Vlieterdijk in Luyksgestel. De man zag de tractor aankomen en ging aan de kant, maar werd door de tractor in de sloot gedrukt.