Met blote voeten in het gras of dark raven op de markt

OIRSCHOT - In Oirschot was afgelopen weekend heel wat te kiezen op muziekgebied. Een carillonconcert op zaterdagmiddag, gierende gitaren vanaf de markt of rustige luisterliedjes in het gras.

Het Mei Muziek festival op Buitengoed De Bollen kon het niet beter treffen zondagmiddag. Roel Timmers en Mart Habraken boden een podium aan singer-songwriters zoals Björn van de Doelen en bands als Back on Track Coverband. Habraken: ,,Ruim vierhonderdvijftig mensen zijn er vandaag geweest. Het is een mooi kleinschalig festival zoals we voor ogen hadden. Voor jong en oud, gezinnen, muziekliefhebbers.”

Quote Ze renden rond in blote buik door de wei of ze genoten van poffertjes met aardbeien

Publiek lag languit in het gras, genoot op rieten stoelen onder een fruitboom of hing rondom een houten sta-tafel in de buurt van de muziekkiosk waar zanger Björn van der Doelen rond vijf uur een ode bracht aan ‘een koud pilske’. Jonge kinderen speelden met bellenblaas en renden in blote buik door de wei of genoten van poffertjes met aardbeien. Philip Segaar (7) vindt het leuk. ,,Vooral de muziek.”

Jasper van Kollenburg (26) uit Oirschot is samen met wat vrienden naar het festival gekomen. ,,De vader van een vriend speelt zo meteen in een Joe Cocker Coverband. Het is leuk hier, dat weer is ook perfect. Maar ook goeie muziek. Van der Doelen vond ik verrassend goed.”

Summer Dream Festival

Op de markt in Oirschot liet Bram van Beers (22) van Van Beers Events een lang gekoesterde droom uitkomen. Het Summer Dream Festival; een eigen driedaags muziekfestival. Hij is tevreden, vrijdagavond was uitverkocht, zaterdagavond werden er toch nog best wat kaarten aan de ingang verkocht en kwam het na elf uur op gang. Zondag vond hij het gezellig druk. ,,Er moest vandaag (zondag) extra bier bijgevuld worden.”

Quote Ik heb dit draaiboek al sinds 2015 klaarlig­gen, een licht- en geluidshow, op de markt van Oirschot. Ik was toen vijftien jaar Bram van Beers (22), organisator Summer Dream Festival

Van Beers kreeg deze dagen heel vaak dezelfde vraag te horen. Waarom dit festival, als er in juni ook Zinderend Oirschot is? Hij is daar helder in. ,,Ik heb dit draaiboek al sinds 2015 klaarliggen, een licht- en geluidshow, op de markt van Oirschot. Ik was toen vijftien jaar en woonde in Middelbeers. Er was voor mijn leeftijdsgenoten niks te doen hier. Ja, bij elkaar zitten ieder weekend en steeds dezelfde playlist. Er werd in Oirschot, Spoordonk en de Beerzen niks georganiseerd voor de jeugd van 16+.”

Dutch Design Week

Hij schreef als vijftienjarige een plan, samen met zijn tante die een project had op de Dutch Design Week. ,,Ik heb licht en geluid voor haar verzorgd.” Sinds 2018 heb ik een bedrijf, Van Beers Events. Met corona moest ik weer van alles verzinnen en heb andere bedrijven opgestart. Nu kan ik eindelijk weer werken in de evenementensector.”

Quote Op zaterdag moest de muziek een tikkie zachter, maar verder verliep het goed Bram van Beers (22), organisator Summer Dream Festival

Hij heeft contact gehouden met verschillende horeca in Oirschot. ,,De terrassen zaten vandaag allemaal vol. En mijn crew heeft gegeten bij een van de horeca-gelegenheden. Zo kunnen we elkaar toch ook helpen?” Hij kreeg veel positieve reacties van bezoekers. ,,Op zaterdag moest de muziek een tikkie zachter, maar verder verliep het goed.”

Hij sprak vandaag met de organisatie van Zinderend Oirschot, en ook al eerder. ,,We hebben een goed gesprek gehad. En we blijven met elkaar in gesprek. Misschien wordt het een andere datum. Maar ik ga het zeker nog eens organiseren.”