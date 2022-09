Met Cees van Gool (1938-2022) verliest Hooge Mierde zijn grootste verenigingsman

Fraude bij KempenPlus begon vele jaren eerder, verdachte medewerker nam al vanaf 2007 tonnen contant geld mee

BLADEL - De miljoenenfraude waardoor sociale werkplaats KempenPlus in 2020 werd opgeschrikt heeft vele jaren langer geduurd dan tot dusver in het algemeen werd aangenomen. Medewerker Patrick H. begon al in 2007 met de verduistering van contant geld.

