Met dank aan bochten: beek op Landgoed Baest kilometer langer

In de volksmond heette dit deel van het landgoed ‘het Bos van de Heilige Geest’, maar begin dit jaar leek het bos vooral de geest te géven. ,,Het was ooit een productiebos. In de crisis van de jaren 30 was er zelfs een werkverschaffingskamp aan de kant van het kanaal. De fijnsparren hadden het de laatste jaren zwaar vanwege de verdroging. Toen daar onlangs nog het parasitaire kevertje de letterzetter bijkwam dat de stammen ondermijnde, konden we het grootste deel van de bomen als verloren beschouwen. Dan kun je gaan huilen, maar je kunt het ook als een prachtkans zien’’, zo vertelt de tuinbaas van Baest, Vincent Ketelaars.

Al snel lag er een plan voor herplant van inheemse soorten als hazelaar, vlier, linde en els, die goed gedijen in een beekbegeleidend bos. Deze nazomer werden de aangetaste bomen gerooid en kwam een oude meander in de Grote Beerze weer vol in het zicht te liggen. Toon Kemps, regiobeheerder bij Waterschap De Dommel vertelt: ,,Honderd jaar geleden is de beek grotendeels rechtgetrokken; ten behoeve van de land- en bosbouw wilde men een snelle afwatering. Nu zijn de inzichten veranderd en willen we het water juist langer vasthouden, voor een hogere leefkwaliteit voor dier- en plantensoorten en een hoger grondwaterpeil.’’

250 meter meer beek

Enthousiast trokken het landgoed en het waterschap samen op, om op basis van oude kaarten de meanders weer goeddeels terug te brengen. Het werk beoogt voor een deel dezelfde doelen als het project Herinrichting beekdal Grote Beerze, verder stroomopwaarts, maar staat daar verder los van. Vorige week startten de graafwerkzaamheden. ,,Het ging verbazend snel, omdat we er nu goed bij konden’’, aldus Kemps. ,,In ongeveer vijf werkdagen hadden we een oude meander van zo’n driehonderd meter opgegraven en weer aangesloten op de Grote Beerze. In een relatief klein gebied is de lengte van de beek met maar liefst 250 meter toegenomen. Samen met de andere meanders die we de afgelopen vijf jaar gerestaureerd hebben, is het stroomgebied bijna een kilometer langer geworden. Het water krijgt een grotere variatie in stroomsnelheid, wat voor meer zuurstof zorgt. De waterkwaliteit vliegt omhoog en we verwachten interessante soorten als de kwabaal en de kopvoorn in de beek.’’

Het landgoed is de laatste jaren veel minder besloten naar de buitenwereld toe en omarmt ook graag de nieuwe inzichten over natuurbeheer zo vertelt Ketelaars. ,,Dit wordt het toonbeeld van onze toekomstvisie. Een productiebos biedt geen perspectief meer, maar wel de stille recreatie. Die perfect past hier, in dit oord voor bezinning. We kunnen een interessante pilot zijn voor andere landgoederen.’’

Kemps weer: ,,Zo’n kans is het laaghangende fruit dat je gauw moet pakken. Met relatief weinig moeite kun je veel bewerkstelligen. Ik hoorde het ook bij onze medewerkers: ‘Hier krijgen we energie van!’’’

Ketelaars knikt: ,,Ik kan helaas weinig aan de wereldpolitiek doen. Hier, op dit stukje wereld kan ik wel wat betekenen.’’

Oergevoel

Wie ook blij is, is kunstenaar Marc Mulders, al jaren wonend op het landgoed. Hij had met het Bos van de Heilige Geest al geen verkeerde ‘achtertuin’. ,,Maar nu komt er echt een verborgen parel tevoorschijn. Zonder al te veel franje, maar echt voor de natuur-fijnproevers. Het oergevoel van dit eeuwenoude landgoed wordt nog verder versterkt. Dat geeft een wauw-ervaring, waarvoor je niet naar het andere eind van de wereld hoeft te vliegen.’’