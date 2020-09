Met dank aan crowdfunding opent wijnkoperij Van Lieverlee een tweede zaak

Er is geen officiële opening, de coronaregels voorkomt dat soort feestelijkheden. Zaterdagmorgen draait eigenaar Jaap Cuijpers (31) de sleutel gewoon om en klapt de deuren open. Het is een mijlpaal voor de wijnspecialist die in 1999 in een Diessense garage begon en ‘ van lieverlee’ uitgroeide tot een gevestigde naam in Hilvarenbeek en omgeving.

In 2011 nam Cuijpers de zaak over. Hij betrok in Hilvarenbeek een ruimer pand. De Beekse wijnliefhebber kende het bedrijf al als weekendkracht naast zijn horecastudie op De Rooi Pannen. ,,Ik had er dus wel affiniteit mee. Ik geniet er elke dag van, dat ik me heb kunnen specialiseren in één productgroep”, zegt hij.

Persoonlijk product

Met zijn nieuwe zaak wil de wijnhandelaar ook in de regio Bladel zijn bedrijfsfilosofie duidelijk maken. De uitvoering daarvan ligt bij Guus Harden (29) die het gezicht van het Bladelse deel van Van Lieverlee moet worden. ,,Wij gaan altijd in gesprek met onze klant. Zo kunnen we van de wijn een persoonlijk product maken. In Hilvarenbeek hebben we gemerkt dat mensen dat op prijs stellen. Dus waarom zou dat in Bladel ook niet lukken? We zijn actief, maar niet schreeuwerig”, licht Harden toe.

Hij werkt pas enkele maanden bij Van Lieverlee. Na zijn rechtenstudie kwam hij er tijdens een tocht naar Compostella achter, dat hij beter met mensen en wijn kon werken, dan met een ‘stoffig wetboek’. Hij volgde een opleiding om erkend wijnkoper te worden. ,,Kennis is de basis voor ons werk”, zegt Harden. Doorlopend, ook in vakanties, zoeken ze nieuwe wijnen door contacten met vaste leveranciers, het bijhouden van vakliteratuur en het bezoeken van wijnboerderijen door heel Europa. Dat heeft geleid tot 450 verschillende wijnen, die verkocht worden in de zaak.

Online bestellen kan ook. ,,De focus ligt echter op de winkel. Contact staat bij ons voorop. Wie online een vraag stelt, krijgt een reactie van ons persoonlijk”, aldus Cuijpers. Hij is er trots op, dat het hem gelukt is om in coronatijd via crowdfunding de winkel in Bladel te financieren. ,,De bank was niet enthousiast. Gelukkig heeft een groep klanten wel voldoende vertrouwen in ons.”