Met de allerlaatste fiets neemt Reusel afscheid van Onderlinge Hulp

Onderlinge Hulp Reusel stopt er na 77 jaar mee. Gerard Maas (69) zegt met pijn in zijn hart afscheid te moeten nemen. De stichting is opgericht in 1945, net na de oorlog, met de naam TBC comité. TBC was toen volksziekte nummer één. ,,Er zijn te weinig vrijwilligers om de activiteiten rond te krijgen. Collecteren is ook lastig, want de mensen hebben geen cash geld meer in huis. Maar ook de privacywetgeving maakt het ons steeds moeilijker om achter gegevens te komen van mensen die hulp nodig hebben om hun situatie te verlichten. Het houdt gewoon op. We hebben helaas geen keus.”

Jeugdbelangen haakt in op het afscheid. Zij willen niet hebben dat Onderlinge Hulp met de stille trom vertrekt. ,,Wij laten het niet onopgemerkt voorbij gaan. Zestig jaar nostalgie op de Reuselse kermis verdient een afscheidspodium”, aldus Harold Baijens (41) van jeugdvakantieweek Reusel. ,,Zolang ik me kan heugen was het rad op de kermis aanwezig. Wij wisten niet beter en draaiden mee tot we de hoofdprijs wonnen. Iedereen ging voor de felbegeerde fiets.”

De opbrengst van de avond gaat naar Stichting Jeugdbelangen voor het in aanbouw zijnde sanitair gebouw op het terrein: toiletten, een keukenblokje en opslag. Het terrein hebben zij in beheer van de gemeente.

Fijne vakantiebesteding

Baijens, al bijna dertig actief bij Stichting Jeugdbelangen Reusel, geniet nog altijd met volle teugen van de themaweek. ,,Ik offer mijn vrije tijd er graag voor op. Het is een fijne vakantiebesteding met mooie mensen. Dat de kinderen het ook leuk vinden is een mooie bijkomstigheid. Via de stichting Jeugdbelangen ben ik zelfs in de tentenverhuur terecht gekomen.”

De patatterweek met 122 deelnemertjes en de themaweek met 322 kinderen met het thema Rollende Reizigers is ook dit jaar een groot succes. Alle kinderen uit Reusel mogen meedoen. Zonodig met aanpassingen. De Mierden hebben hun eigen week. ,,We hebben warme contacten en brengen altijd even een bezoekje aan elkaar”, zegt secretaris Annemarie Willems (47) zelf woonachtig in Hooge Mierde. ,,Bij Stichting Jeugdbelangen kom je in een warm bad terecht. Wij zijn met tweehonderd vrijwilligers.”

Woensdagavond draait het rad op de open avond voor ouders en belangstellenden op evenemententerrein De Wilgenspot aan de Lagemierdsedijkin Reusel. De aanvang is 19.00 uur. Graag met cashgeld betalen.