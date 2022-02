Met een ‘beverfopper’ blijft het water stromen, maar hoeven de dammetjes van de dieren niet te wijken

Kunste­naars­ver­e­ni­ging bestaat tien jaar: ‘Ook in Bergeijk moet je in kunst blijven investeren’

BERGEIJK - Het vuurtje van kunst en cultuur in de gemeente Bergeijk brandende houden, dat is wat de Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV) als haar belangrijkste taak ziet. De vereniging bestaat inmiddels tien jaar. ,,Je moet in nieuwe kunst blijven investeren.”

3 februari