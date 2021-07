Met een ijsfiets Westerhovense coronaverhalen ‘rondbrengen’

WESTERHOVEN - Wie heeft er niet een verhaal of mening over de coronatijd? Het coronavirus, de lockdown en alle beperkende maatregelen hebben hun sporen nagelaten. In Westerhoven wilden ze deze aparte tijd - die toch ook lichtpuntjes bevat - vastleggen in een naslagwerk. Het boek Van Wuhan naar Westerhoven voor en door Westerhovenaren is klaar.

Met ruim 140 pagina’s en allerlei verhalen van de burgemeester tot en met de huisarts en de opa’s en oma’s die hun pasgeboren kleinkind niet mochten zien, moet het een naslagwerk worden over deze nare periode die toch ook mooie momenten kende volgens de vele bijdragen.

Gelanceerd

Vorig jaar juni werd het plan voor het maken van dit boek in deze krant gelanceerd. De werkgroep bestaande uit Ilse van Beek, Angelique van Kruijsdijk, Gerwin van Ampting, Anne Kuijlaars, Miranda Kuylaars en Marjoleine Meppelink stond klaar om de verhalen te ontvangen. En dat werden er meer dan honderd gelardeerd met allerlei persoonlijke foto’s van de Westerhovense verhalenvertellers.

Quote Er zijn tekeningen van kinderen met hun coronakap­sel en middelbare scholieren hielden een dagboek bij Angelique van Kruijsdijk

,,We hebben alles in chronologische volgorde in het boek staan. Er zijn twee wandelingen door het dorp, een tijdens de eerste golf en een tijdens de tweede golf, waarin we een aantal verhalen hebben verwerkt”, weet Anne Kuijlaars. ,,Daarnaast hebben we verhalen van mensen uit de zorg, onderwijs en verhalen van kinderen op school die een brief naar minister-president Mark Rutte sturen. Maar ook zijn er tekeningen van kinderen met hun coronakapsel en hielden middelbare scholieren een dagboek bij”, zegt Angelique van Kruijsdijk.

Van een knuffelstok tot coronapuzzel

Zij was maandagmiddag samen met Ilse van Beek druk met het redigeren van de verhalen die zijn ingestuurd. Ook de zogenaamde prominenten, zoals huisarts Theo Schoone, burgemeester Arinda Callewaert en basisschooldirecteur Stan Schilleman hebben een bijdrage geleverd. Overigens gaan alle verhalen eerst terug naar de schrijvers en als die het goedkeuren dan komt het in het boek. Ook staat er een foto in van een oma die een knuffelstok heeft gemaakt, waardoor ze toch een beetje in contact kon komen met haar kleinkinderen. Op Facebook heeft Wij WEsterhoven al twee verhalen gepubliceerd uit het boek. Gerwin van Ampting heeft in de huis-aan-huis verspreide flyer de Westerhovense coronapuzzel gemaakt die hij tig keer heeft laten controleren door anderen, om zeker te zijn dat er geen fouten in staan.

Quote Er staan ook heftige verhalen in van de mensen die in de zorg werken

,,Er staan ook heftige verhalen in van de mensen die in de zorg werken en vertellen hoe er bij hun instelling is omgegaan met coronapatiënten en wat dat deed met hen. We hebben ook enkele lege pagina’s erin staan, waarin mensen hun persoonlijke feiten kunnen noteren, zoals wanneer en met wat ingeënt en welke familieleden het virus hebben gehad.”

IJsfiets het dorp rond

,,We gaan zaterdag met een ijsfiets rond in het dorp. We beginnen om 10.00 uur en gaan alle straten door. Iedereen die een boek bestelt in de voorverkoop krijgt een ‘groen coronaijsje met pistacheschotten,” zegt Angelique. Ze verwachten dat er ongeveer driehonderd worden verkocht aan de ruim 900 Westerhovense gezinnen.

Het boek kost in de voorverkoop tot en met zaterdag 10 juli 15 euro en kan besteld worden via www.wijwesterhoven2021.nl . Daarna kost het boek 17,50 euro. Op 5 november wordt het boek feestelijk gepresenteerd. Omdat kort daarna de feestdagen weer voor de deur staan heeft de organisatie ook een luxe versie in cadeauverpakking klaarliggen met bedrukte Wij WEsterhoven pen voor euro 22,50.