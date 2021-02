Met gestuntel lost kabinet voor het onderwijs niets op, waarschuwt nieuwe vakbondsvrouw en moeder

De persconferentie van dinsdag bekeek Daniëlle Woestenberg (40) met gemengde gevoelens. „Er is nog nooit zoveel aandacht besteed aan het onderwijs als bij deze, dus dat is op zichzelf goed. Maar dat was ook echt nodig vanwege het gestuntel. Dat begon met die voortijdige aankondiging van Wopke Hoekstra dat de scholen weer open gingen. Iedereen is overvallen door die uitspraak. Het is buitengewoon irritant dat er informatie uit het OMT of uit ministers druppelt, terwijl wij als sector nog van niets weten.”