Met Lofyoe op zoek naar liefde of vriendschap

EERSEL - 24 vrouwen en mannen met een leerachterstand of verstandelijke beperking (met of zonder autisme) troffen elkaar woensdagavond in een ontmoetingsruimte in Eersel, op zoek naar vriendschap of liefde. Trainingsbureau Lofjoe biedt hen de helpende hand.

,,Nou, tot zaterdag dan”, zegt Maikel (19) uit Hooge Mierde als hij woensdagavond de bijeenkomst van Lofyoe verlaat. Hij wil een vriendenkring opbouwen en meldde zich daarom aan via reuseldemierden.nl/lofyoe. Door Amy de Waal van Lofyoe wordt hij woensdag in contact gebracht met een 21-jarige uit Eersel. Als blijkt dat de jongens bij KempenPlus werken, is er een klik. Morgen treffen ze elkaar weer tijdens het bedrijfsuitje van KempenPlus. ,,Zo gaan we elkaar beter leren kennen. We hebben al telefoonnummers uitgewisseld”, zegt Maikel.

Lofjoe houdt ontmoetings- en thema-avonden voor mensen met een leerachterstand of verstandelijke beperking uit de Kempen. Ervaren trainers helpen op het gebied van contact maken. Amy de Waal en Ilse Renders zijn trainers. Met vrijwilligers begeleiden ze de avond met deelnemers uit de gemeenten Bergeijk, Reusel-De Mierden, Bladel en Eersel. De Waal: ,,Zij zoeken iemand in hun nabije omgeving. Zelfstandig reizen naar de stad (Eindhoven of Tilburg) om contacten te onderhouden, is voor velen een enorme drempel. Helaas zijn er online en fysiek weinig mogelijkheden om elkaar te vinden voor relaties en vriendschappen in de Kempen.” Daarom zetten de Kempengemeenten Lofjoe in om mensen binnen de gemeenten met elkaar in contact te brengen.

Iedereen krijgt bij binnenkomst een naamkaartje met daarop een hartje en een rondje. Een ingekleurd rondje staat voor vriendschap en het hartje voor liefde. Rood zoekt een vrouw en blauw wil een man voor liefde of vriendschap.

Quote Familie is heel belangrijk voor mij, maar ik heb te weinig vrienden. Waarom lukt mij dat niet?

Aan een tafel vraagt vrijwilligster Monique naar de hobby’s van de deelnemers. Aan een andere tafel worden kaartjes ingezet. ,,Op welk lichaamsdeel ben je het meest trots?”, leest Yvonne (31) uit Bladel voor. En zo komen de gesprekken vanzelf op gang. Yvonne werkt in de schoonmaak op het Pius X-College. ,,Ik voel me wel eens eenzaam. Familie is heel belangrijk voor mij, maar ik heb te weinig vrienden. Waarom lukt mij dat niet?”, vraagt ze zich af.

Haar voormalige vriendin Fleur (24) is ook aanwezig en de twee halen de band weer aan. Fleur is vóór corona tijdens een event van Lofyoe in contact gebracht met Jason. Dat blijkt een succesvolle match. De twee wonen inmiddels samen in een studio van Lunet Zorg in Bergeijk. ,,Nu wil ik meer vriendinnen om samen naar een terras of bioscoop te gaan”, motiveert Fleur haar aanwezigheid.

Olaf (56) werkt twee dagen per week op de Donksbergen. Hij woont zelfstandig en krijgt ambulante hulp via Lunet Zorg. ,,Ik ben voor het eerst hier. Gelukkig zag ik toen ik binnenkwam al wat bekenden.” De Eerselnaar is op zoek naar een man of vrouw om over muziek te praten. ,,Mijn favoriete artiest is Mike Oldfield. Zijn muziek is een troost voor mij als ik verdriet heb over het verlies van mijn moedertje dat zeven jaar geleden is overleden.”

Peter (42) heeft een rood hart op zijn naamplaatje. Hij is in gesprek gebracht met Yvonne. Ze kunnen het samen goed vinden maar… ,,Liefde zit er niet in, gezien het grote leeftijdsverschil”, zegt Yvonne. Bergeijkse Peter is ook voor het eerst op een avond van Lofyoe. ,,Ik voel me nu op mijn gemak. De volgende keer ga ik weer.”