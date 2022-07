Met ‘Rooi Martre’ de Franse markt naar Sint-Oedenrode halen

SINT-OENDENRODE - Kunstenaars en kunstliefhebbers kwamen zondag bij elkaar, om werk te tonen, creatief bezig te zijn of gewoon iets moois te kopen of te verkopen. In Sint-Oedenrode is voor de derde keer kunstmarkt ‘Rooi Martre’ gehouden.

Het is letterlijk en figuurlijk een evenement van formaat, met het gevoel dat je door Montmartre in Parijs loopt, maar dan in het Rooise centrum. De cultuurmarkt, georganiseerd door Ontmoetingscentrum Creatief Rooi, is bedoeld voor iedereen die kunstwerken te koop aan wil bieden, met als enige voorwaarde dat het allemaal echt zelf gemaakt is. Van kleine theatergroep, cartoonist of sieradenmaker, iedereen krijgt de kans zijn talent te laten zien.

Liefst op hout schilderen

Michelle Vogels, een van de jongsten met een eigen kraam, staat er met haar eigen schilderwerken. Ze tekent en schildert al vanaf haar zesde jaar en heeft al eens geëxposeerd in Ontmoetingscentrum Creatief Rooi. Nu is ze er om haar werk op de kunstmarkt te tonen. ,,Ik schilder graag dieren en het liefst op hout. Dat is een fijne ondergrond en het heeft een natuurlijk element”, vertelt Vogels. Onlangs heeft ze voor het eerst de vraag gekregen om voor iemand in opdracht iets te maken. ,,Vanmiddag komt de koper het ophalen, dat is wel heel speciaal”, zegt ze trots.

Ook Neeltje Vervoort staat er met een kraam. Twee jaar geleden nam ze het initiatief deze markt op te zetten. ,,Er waren destijds zoveel mensen thuis, het idee was om de Franse markt hier naartoe te halen, we hebben immers zoveel creatieve mensen”, zegt Vervoort. Zelf is ze illustrator en maakt ze illustraties met papier. ,,Iedereen kent Rupsje Nooitgenoeg wel, het is zo’n zelfde techniek en wat ik erg leuk vind, is als kinderen hier iets kunnen doen.”

Fabelachtige dieren

,,Je ziet ze hier bezig om verschillende fabelachtige dieren te maken, waarbij ze hun eigen fantasie de vrije loop laten. Iedereen mag hier creatief zijn op zijn of haar eigen manier. Verder sta ik hier met deze tassen. De binnenkant is gemaakt van vintage bloezen, zodat alles weer wordt gerecycled”, zegt Vervoort.

Ook Orwa Eisa staat er deze zondag. Hij heeft een kraam met een variatie aan zelfgemaakte sieraden. Hij woont in Sint-Oedenrode, maar komt oorspronkelijk uit Sudan. ,,Toen ik klein was, maakte mijn moeder kralen kettingen met een speciale betekenis. Als een man uit mijn land van herkomst deze droeg, wisten de meisjes dat hij wilde trouwen. Nu maak ik zelf kettingen en armbanden zonder speciale betekenis, maar gewoon omdat ik het leuk vind.”

Zondag 14 augustus vindt het vervolg van de kunstmarkt plaats, met naast de kramen en bijzondere talenten, een exclusieve modeshow van middeleeuwse kledij.