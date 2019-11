Metamorfose voor sportcentrum Oirschot: van springen naar kracht

‘Gezond, fit, mooi.’ Dat is de slogan van het sportcentrum. Lizette van Overdijk (53) is de eigenaresse, samen met haar zoon Robin (29). Lizette begon al op 17-jarige leeftijd met het geven van aerobiclessen. ,,In 1982 was dat een echte hype.” Na haar American College of Exercise diploma te hebben behaald en diverse andere opleidingen te hebben gevolgd is zij in 1994 samen met haar man Louis, van huis uit leraar lichamelijke opvoeding, het bedrijf Corpus Novum gestart. In allerlei gymzaaltjes zoals in de Julianahal en de Klep gaf Lizette ‘Jane Fonda’ aerobiclessen. ,,Heel veel springen”, zegt ze lachend. ,,Tegenwoordig wordt er meer op kracht gewerkt en is er meer vraag naar yogalessen.”

In 2002 openden zij een eigen pand aan Den Heuvel. Zoon Robin werkte als personal trainer op een cruiseschip. Sinds juni 2018 is hij samen met zijn moeder eigenaar. Robin: ,,Dat gaat goed samen, we vullen elkaar goed aan. We willen dat de mensen zich thuis voelen in ons sportcentrum. Wij vinden een gemoedelijke, warme sfeer belangrijk. Dat de mensen van alle leeftijden samen kunnen oefenen, of je nou twintig of zeventig bent.”

Regionaal sportcomplex

Drie jaar lang zat Corpus Novum wekelijks met de voetbal- en hockeyclub en gemeente om tafel om plannen te bespreken voor realisatie van een groot regionaal sportcomplex. Robin: ,,Een sportcentrum voor iedereen in de samenleving, jong, oud, voor mensen met een beperking. Dat het hele plan uiteindelijk niet door is gegaan, was ontzettend zuur.”

Het pand aan Den Heuvel was ondertussen aan renovatie toe. Vrijdag wordt het sportcentrum met compleet nieuwe fitnesstoestellen officieel heropend. Als dank wordt een diner geserveerd aan de 28 leden die vijfentwintig jaar lid zijn.

