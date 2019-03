Metamorfose voor Toeristisch Informatiepunt in Eersel

Na de TIP-winkel in Bladel heeft de vestiging in Eersel nu ook een nieuw gezicht gekregen. De muren hebben een fris groen kleurtje, de balie oogt strak en de vele streekproducten-zoals flessen van enkele bekende Kempische likeuren-springen in het oog.

Leuke plekjes

Bakjes met kaarten en folders zijn bewust (visueel) naar de achtergrond verdrongen. In plaats daarvan is er nu ruimte voor een grote tafel met zes stoelen, die prominent staat opgesteld in het monumentale pand op de Markt. ,,De bedoeling is dat bezoekers hier zo kunnen binnenlopen en even kunnen neerploffen voor een gesprek. We kunnen hen dan op hun gemak adviseren over leuke plekjes of evenementen waar ze heen kunnen gaan,”aldus Monique Arts, directeur van TIP Eersel.

Zelf

Om de ruimte een flinke upgrade te geven werd het hele team van vrijwilligers en medewerkers aan het werk gezet. ,,We hebben alles zelf gedaan. De eerste drie weken in januari waren we dicht voor de verbouwing en in die tijd zaten we allemaal onder de verf,”lacht Arts. ,,We wilden een modernere uitstraling en een nieuw begin, zonder onze rol te verliezen als visitekaartje van Eersel.”

Nieuwe naam

Daarin hoort ook een andere rol voor de TIP, die tot begin vorig jaar als VVV door het leven ging. ,,Veel mensen moeten nog een beetje wennen aan die nieuwe naam. Zij hebben bij een toeristisch informatiepunt nog steeds het oude beeld van een winkel met veel papier (folders, kaarten). Natuurlijk kun je bij ons nog steeds fietskaarten krijgen, maar we zijn zoveel meer inmiddels. Zo werken we actief samen met ondernemers en andere toeristische organisaties (zoals de Stichting Promotie Eersel en andere TIP’s in de Kempen, red.) om meer toeristen naar Eersel te trekken. Dat willen we alleen maar meer gaan doen in de toekomst.”

Zo gaan vrijwilligers van de TIP bezoekers actiever doorverwijzen naar andere horeca-ondernemers. ,,Zo kunnen we elkaar helpen.”