Meubelmaker Jack van de Ven uit Oirschot verlaat Schoonoord: ‘Alle hout is me lief’

“Het is niet erg. In 1945 startte mijn vader hier een meubelmakerij, later namen mijn broers en ik het bedrijf over en nu zit er een nieuwe houtbewerker in”, zegt Jack van de Ven. ,,En ook zijn zoon is meubelmaker. Dat zit wel goed.”

Van de Ven is één van de laatste meubelmakers van weleer. Bijna zijn hele leven woonde hij aan de Bestseweg 32. Maar het werk aan woonhuis en werkplaats werd hem te veel.

De vader van Jack begon als timmerman bij aannemer Jan Priem senior. Via de avondtekenschool leerde hij het vak van meubelmaker. Van de Ven: ,,Dan fietste hij in het donker met een karbietlamp over de Eindhovensedijk, toen nog een karrenspoor. Later werkte hij als bedrijfsleider bij Erven & Co, een stoelenfabriek aan den Heuvel in Oirschot. Hij mocht in de bedrijfswoning wonen.”

Meubelfabrieken

Oirschot kende vroeger veel meubelfabrieken, het was een echt meubelmakersdorp. In hoogtijdagen tussen 1910 en 1970 waren zo’n vier- tot vijfhonderd Oirschotse gezinnen afhankelijk van het werk in de fabrieken. Meeuwis, Verhouden, Van Leuven, Erven, het is slechts een greep uit de vele meubelbedrijven uit die tijd.

In gezin Van de Ven werden acht kinderen geboren, zes jongens, twee meisjes. Van de Ven: ,,Toen ons pa in 1945 voor zichzelf begon, moest hij weg uit de bedrijfswoning. We kwamen terecht op de bovenverdieping van huize Schoonoord, aan de Bestseweg, dat grote witte pand hiernaast. Het huis behoorde toe aan de Belgische freule Van Aefferden van de Does de Willebois, ja echt een freulenaam. Pa heeft haar regelmatig met koets door het dorp zien rijden.”

Van de Ven vertelt dat de ramen van Schoonoord destijds waren afgedekt met houten platen, wonden van de oorlog. “Wij woonden op de bovenverdieping, met een lange gang en hoge plafonds. Toen huize Schoonoord verkocht werd en wij daar weg moesten, kon ons pa het aangrenzende koetshuis kopen . Links zaten de paardenstallen en rechts was het rijtuigengedeelte en slaapplek voor de koetsier. En dat koetshuis is uiteindelijk door pa verbouwd tot woonhuis en meubelmakerij.

Slaapkamermeubelement

Vader (J.H. van de Ven, red) maakte voornamelijk slaapkamermeubelement. Later ook tafels, kasten en winkelinterieur. ,,Mijn broers Harrie, Sjef en Antoon volgden ondertussen de avondtekenschool in Boxtel en zijn het bedrijf ingerold. Later sloot ik aan. Dan werkten we met z’n vieren in de kleine werkplaats, waar ook nog drie werkbanken en vier machines stonden. Op zevenenveertig vierkante meter.” Later werd de houtloods omgebouwd tot werkplaats.

,,We hebben altijd het interieur van fourniturenwinkel Roefs aan de Markt verzorgd. Dat maakten we van limba-hout, zacht Afrikaans hout. Ook de kerkbanken van de kerk in Spoordonk zijn van limbahout gemaakt. Het is zacht hout, maar ook mooi vast, prachtig om mee te werken. In de werkplaats stond dan de radio aan.” Klassieke muziek, lekker rustig, dan kan je geconcentreerd werken.”

Geleidelijk aan veranderde het werk in de meubelmakerij. Wij werkten met ‘vleeslijm’ gemaakt van beenderen, dat moest opgewarmd worden op een kacheltje. Midden in de zomer, wat was het heet in de werkplaats. Toen de witte houtlijm kwam, was dat een verademing, ik denk zo rond 1960.”

,,We hebben er redelijk onze boterham mee kunnen verdienen. Als klandizie hadden we ook Meeuwis Meubelen en Teurlincx & Meijers. En veel particulieren uit Oirschot maar ook van ver weg. Op kleine schaal maakten we stoelen.” Een favoriete houtsoort heeft ie nooit gehad. ,,Bij een echte meubelmaker is alle hout je lief.”

Van de Ven woont sinds maart in zijn nieuwe huis. Hij mist het oude pand niet. ,,Ik heb ‘munnen aord’ ingepakt en meegenomen.”