Michiel van Oosterhout uit Eersel maakt documentaire over verdwijning van liefdesrivaal van Idi Amin

EERSEL/KAMPALA-De in Oeganda woonachtige oud-Eerselnaar en filmmaker Michiel van Oosterhout heeft de documentaire Bwana Jogoo gemaakt, over de ontvoering van de Oegandese muzikant Jesse Kasirivu in 1974. De documentaire werd deels gefinancierd met behulp van een crowdfundingsactie. Dinsdag 11 december vindt de voorvertoning plaats in de Muzenval.

In de documentaire probeert filmmaker Van Oosterhout-die al zeventien jaar in de Oegandese hoofdstad Kampala woont-het raadsel te ontrafelen achter de verdwijning van de beroemde muzikant Jesse Kasirivu, die met zijn band The Cranes muzikale furore maakte in de Oegandese muziekscene van de jaren zeventig.

Driehoeksverhouding

In de vroege ochtend van 4 augustus 1974 werd Kasirivu ontvoerd door de veiligheidsagenten van de beruchte State Research Bureau (SRB), de veiligheidsdienst van de beruchte dictator Idi Amin. Nooit werd er meer iets vernomen van de muzikant. Van Oosterhout zoomt in Bwana Jogoo in op de levensgevaarlijke driehoeksverhouding waarin de muzikant verzeild raakte. Kasirivu had het ongeluk dat hij zijn geliefde, Sarah Kyolaba, moest delen met president Amin, die eveneens zijn oog had laten vallen op de danseres. Zij zou later ook één van de First Lady’s van de dictator worden.

Inkijk

Gesprekken met onder andere oud-bandleden van Kasirivu, een oud-minister onder Amin en een oud-agent van de veiligheidsdienst schetsen een beeld van de omstandigheden rond de ontvoering. Daarnaast geeft Bwana Jogoo een inkijk in de maatschappelijke en politieke situatie in het Oeganda van de jaren zeventig. Van Oosterhout: ,,Zo wordt duidelijk dat de positie van Oegandese vrouwen toen veel slechter was dan nu. Vrouwen werden bijvoorbeeld gedwongen om echtgenote of minnares van Amin te worden.”

Voorvertoning