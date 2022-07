Middelbeers even de Kreidler- en Zundapphoofdstad: ‘Lat um jáánke!’

MIDDELBEERS - Bromfietsfanaten showden graag hun verchroomde liefjes, tijdens de 29ste editie van het bromfietstreffen. De organisatie was wederom in handen van Solexclub De Beerzen.

Het knettert, ronkt en snort in de Anjerstraat rond elf uur in de ochtend. Maar liefst 144 deelnemers starten alleen of in kleine groepen aan de toertocht, uitgezet door de solexclub uit de Beerzen, als onderdeel van het bromfietstreffen.

Er is keuze uit een tocht van vijfenveertig of vijfendertig kilometer in de nabije omgeving. Deelname is mogelijk voor alle merken bromfietsen en rijwielen met hulpmotor gebouwd voor 1980 . Het krioelt van de Kreidlers, Zundapps, Batavussen, Honda’s en ook een superkleine blauwe solex Micron is te zien.

Quote Een ritje op de bromfiets is zo mooi. Je bent buiten, je ziet, ruikt en hoort veel. En op de brommer zijn we weer even zestien Twee fanaten uit Dussen

‘Lat um jáánke!’, wordt er vanaf de zijkant geroepen door meneer Heeren uit Etten-Leur. Samen met zijn vrouw kijkt hij vanaf de start naar de toerrijders.

,,Wij zijn hier al vaak geweest, wel zo’n twintig keer en hebben vaak meegedaan, maar nu komen we kijken. Hij snuift de lucht op die uit de brommers komt. Ruikt lekker volgens hem. ,,Vroeger waren er veel meer brommers, wel drie keer zoveel als nu. Nu rijden enkel de liefhebbers.”

Er vroeg bij zijn, dan valt er nog iets moois te scoren

Liefhebbers zijn er genoeg rondom de Doornboomstraat. Op het pleintje is eerder die ochtend een kofferbakverkoop gestart. Rond negen uur staat er tien verkopers en lopen er zo’n twintig potentiële klanten rond.

Een uurtje later is het duidelijk drukker geworden. Frank Smits uit Gemert heeft wat op de kop kunnen tikken. ,,Een naaf. En een koplamp voor mijn maat daar.”

Die maat staat voorovergebogen over de tafel met zuigers en spruitstukken en probeert een deal te maken met de verkoper. Beide mannen waren er al om zeven uur. ,,Er vroeg zijn, dan kun je moois scoren.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Snuffelen naar allerlei onderdelen op de kofferbakverkoop van het Internationaal Bromfietstreffen Middelbeers. © Margot Kuijpers

In de lucht hangt nostalgie. Veelal mannen van zestigplus lopen en rijden er rond. Twee vrienden, geboren Dussenaars, genieten van een kop koffie bij café De Doornboom. ,, Een ritje op de bromfiets is zo mooi. Je bent buiten, je ziet, ruikt en hoort veel. En op de brommer zijn we weer even zestien.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm In Middelbeers struikel je deze zondag over Kreidlers, Zundapps, Batavussen en Honda’s. © Margot Kuijpers

Beiden geven aan te klussen aan hun bromfietsen, ze kunnen alles maken. ,,Kan niet, bestaat niet.” Ze hebben elkaar beloofd om op elkaars bromfiets te passen, mocht er met een van hen iets gebeuren.

Steeds meer concurrentie

Ad van Heerbeek, mede-organisator, is tevreden met het aantal deelnemers voor de toertocht. ,,In gloriedagen waren het er meer, ooit driehonderdtwintig. We organiseren al 29 jaar dit bromfietstreffen, altijd op de tweede zondag van juli. De laatste jaren hebben we concurrentie van anderen die ook zo’n dag organiseren, dat is wel jammer. Je zit dan toch in elkaars vaarwater.”

Door de beroemde solexrace tijdens de kermis van Middelbeers is hij zelf ooit gestart met solex rijden. Hij repareert ook solexen en heeft af toe onderdelen nodig. ,,De jacht is uiteindelijk leuker dan het bezit.”

Hij ziet de belangstelling van de jeugd verminderen. ,,Die kiezen hier niet voor, hebben andere interesses. Maar deze editie, het kwam wat langzaam op gang maar ik ben tevreden. We hebben ook deelnemers uit België en Duitsland, mooi toch.”