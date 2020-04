Middelbeerse fotografe gaat verveling te lijf met project over thuisquarantaine

Haar eerste opdracht in Woensel is al direct een heel bijzondere. Gescheiden door het glas van de bijkeuken van familie Van de Wiel-Kokluk maakt Annemarie Vriends uit Middelbeers foto’s voor haar project ‘Raam isolement’. Veiligheid voor alles, zeker hier, want dochter Lynn Kokluk (12) lijdt aan de zeldzame stofwisselingsziekte syndroom van Zellweger en is extra kwetsbaar. De kinderen kunnen niet naar school en moeder Saskia van de Wiel heeft nu voltijd de zorg voor de zwaar gehandicapte Lynn. Ze vertelt: ,,In het begin was het lastig omdat het hele normale ritme wegviel. Voor Lynn kwam het taxibusje niet meer om haar naar zorginstelling Zonhove te brengen. Ook moet ik zorgen dat er voldoende stimulans is voor Lynn, maar ik heb niet de middelen die de school heeft. Ik maak me nu ook zorgen om haar voortgang. Ze was net aan het leren haar rolstoel via oogbeweging te sturen. Dat is ze straks mogelijk weer verleerd.”